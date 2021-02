Dünyadaki bütün koronavirüsler bir kola kutusuna sığıyor

Dünya genelinde şimdiye kadar en az 106 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı, en az 2 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oldu.







Ama virüsün kendisi çok küçük. SARS-CoV-2 virüsünün çapı 100 nanometre. Yani bir metrenin yüz milyarda biri kadar. Virüs, insan saçının binde biri kalınlığında.





Bath Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan, "The Maths of Life and Death" (Yaşam ve Ölümün Matematiği) kitabının yazarı Dr. Yates, hesaplamalarında dünyadaki tüm koronavirüslerin 160 mililitre hacmi olacağı sonucuna vardı.