İngiliz medyasından Altılı Masa iddiası: 'Dağılmamak için çabalıyor'

Türkiye son dönemde seçim atmosferine girmeye başlarken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir habere imza attı… Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, Türkiye’de yerel seçimlerde birlikte hareket ederek başarıya ulaşan muhalefet bloğunun dağılmaya başladığı öne sürüldü.







“Türkiye’de Erdoğan’la mücadele edecek muhalefet bloğu dağılıyor” başlığı kullanılırken, “Gelecek yılki seçimlerde büyük umutları olan koalisyonun yüzeyinde çatlaklar oluştu ve dağılmamak için çabalıyor” ifadesine yer verildi.





“ÖNCE KENDİ ADAYLARINA OY VEREBİLİRLER”

Gazete muhalefet bloğunun yapacağı hamle ile ilgili de dikkat çekici bir iddiada bulundu. Financial Times’ın haberinde, “Hem HDP’den hem de İyi Parti’den yetkililer en sonunda ilk turda kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı oylamasına çıkma kararı alıp eğer olursa ikinci turda Erdoğan karşısında kalan adaya destek verebilirler” ifadesi kullanıldı.





Fakat gazeteye konuşan uzmanlar, bu durumun risk oluşturabileceğini çünkü seçim kampanyası sırasında muhalif adayların birbirleriyle karşı karşıya gelebileceğini söyledi. Öte yandan Financial Times’taki haberde, “Kafa kafaya bir ikinci tur onun için çok kritik olacağı için Erdoğan, bazı usulsüzlükler ortaya çıkarabilir” denildi.





“ÇAY BİLE İÇMİYORLAR”

Bazı muhalefet partileri arasındaki ilişkilerin çok kırılgan olduğunu öne süren gazete, “Teoride Erdoğan’a karşı birleşmesi gereken parti liderleri birlikte çay bile içmeyi reddediyor” yorumunu yaptı. İyi Parti’nin lideri Meral Akşener’in HDP ile aynı masaya asla oturmayacağını söylemesi üzerine HDP’den de benzer bir yanıt geldiğine dikkat çeken gazete, Erdoğan ve AKP yanlısı medyanın da bu gerilimi kullanarak ittifakı bozmaya çalıştığını aktardı.





Yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve yaşam standartlarının keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte Erdoğan’ın anketlerde güç kaybettiğini yazan gazete, “İttifakın merkezinde CHP ve İyi Parti var. Her ne kadar iki partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte çalışmaya baş koysa da aralarında gelecek seçim için derin ve giderek büyüyen strateji anlaşmazlığı var” yorumunu yaptı.





Financial Times, Meral Akşener’in aday olarak Mansur Yavaş’ı istediğini yazdı.





İttifak içindeki en büyük gerilimin ortak aday konusu olduğuna dikkat çekilirken Kılıçdaroğlu’nun kendisini aday göstermek istediği ve Akşener’in ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday göstermek istediği hatırlatıldı.





Öte yandan İyi Parti’den yetkililer Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar arkasında Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi ile görüşmeler yaptığını öne sürdü. İyi Parti’de rahatsızlık yaratan bir diğer konunun ise HDP ile yakınlaşması olduğu da belirtildi. İyi Parti’den yetkililer, bu yakınlaşmanın arkasında Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığı için zemin hazırlaması olduğunu öne sürdü.





CHP’den yetkililer oy oranı yüzde 11 olan bir partiye sırt çevrilmemesi gerektiğini söylerken İyi Parti’den bir yetkili ise, “Biz neysek oyuz. Biz de bir yere kadar göz yumabiliriz ve biz çok fazla iyilik yaptık” dedi.