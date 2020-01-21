İngiliz petrol devi Irak'tan çıkıyor

İngiliz Petrol devi BP’den flaş bir karar geldi. Kerkük’teki petrol sahasından çekilen İngiliz şirket, “Kerkük’teki sahalarda jeolojik araştırmaların devam etmesi konusunda Bağdat'ın teşvik edici olmadığını” belirtti.







BP, Irak hükümetinin 100 milyon dolarlık arama anlaşmasının genişletilmesi konusunda herhangi bir anlaşmaya yanaşmaması üzerine Kerkük’teki petrol sahasından çekildi. Mevcut durumda Kerkük petrolünün Ceyhan üzerinden dünyaya ihrac edilmesi için Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye döşenen bir boru hattı bulunuyor. Bu hat yoluyla Kerkük’ten günde yaklaşık 300.000 varil ham petrol ihraç edilebiliyor.





BP’den yapılan açıklamada, “Kerkük’teki sahalarda jeolojik araştırmaların devam etmesi konusunda Bağdat'ın teşvik edici olmadığı” belirtildi.Reuters’e göre BP, geçtiğimiz ay Bağdat’a, 2013 yılında imzalanan sözleşmenin 2019 sonunda sona erdiğini ve sözleşme yenilenmemesi halinde personelini Kerkük’teki petrol sahasından çekeceğini bildirdi.









Irak Kuzey Petrol Şirketi'nden (NOC) üst düzey bir kaynak da BP'nin çekildiğini doğruladı.Yetkili, “Kerkük petrol sahası geliştirme saha çalışmasının sonuçları Kuzey Petrol Şirketi'ne teslim edildi ve maalesef beklentilerin altında kaldı, en azından bizim için. Çalışma sonuçlarının BP'nin faaliyetlerini genişletmesi için teşvik edici olmadığı çok açık” dedi.