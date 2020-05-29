İngiliz ve İtalyan Futbol Ligleri'nin açılış tarihi belli oldu

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, maçlara 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edileceği belirtildi.







Maçlar seyircisiz oynanacak





Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, maçların seyircisiz oynanacağını belirterek, "2019-2020 sezonuna devam etmek için tüm paydaşlarımıza danışarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





İtalya Serie A'nın ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.





İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın yayılma eğrisinin değişmesi ve ligi yeniden durduracak noktaya gelmesi durumunda, federasyonun kendisine play-off oynanmasını öngören bir "B planı" ya da puan tablosunun olduğu gibi dondurulmasını öngören bir "C planı"nı temin ettiğini ifade etti.





Söz konusu protokole göre, bir oyuncuda Kovid-19’a rastlanılması durumunda, güvenli ortamda karantinada kalacak.





Koronavirüs sebebiyle dünyanın en çok takip edilen ulusal futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Avrupa ligleri mart ayından bu yana askıya alınmıştı.