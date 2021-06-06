Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Bakanı Hint varyantının bulaş oranını açıkladı /06 Haziran 2021 18:22

İngiltere Bakanı Hint varyantının bulaş oranını açıkladı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı aşılama uygulamaları devam ederken, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Türkiye’de de görülen Hindistan varyantının bulaş oranını açıkladı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de yayılan koronavirüsün Delta varyantının, geçmişteki mutasyonlara kıyasla yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Hancock, şu anda İngiltere'de hakim mutasyon olduğuna inanılan Delta varyantının "herkes için yaşamı daha da zorlaştırdığını" vurguladı.İngiltere'de Bilim Kurulu, geçen hafta Delta varyantının yüzde 40 ila 50 daha bulaşıcı olması halinde, bu yılbaşında ve geçen bahar aylarında onbinlerce kişinin hastaneye yatıp, hayatını kaybettiği dönemlerden "daha büyük bir zirveye" gidilebileceği uyarısı yapmıştı.
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