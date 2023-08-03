İngiltere Başbakanı Sunak'tan iginç KDV açıklaması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şu an kaldırılmış olan ve turistlerin faydalandığı vergi iadesi hakkının Londra'nın merkezindeki çok küçük bir alandaki işletmelere avantaj sağladığını söyleyerek uygulamanın dönmesini bekleyenlerin umutlarını kırdı.
2021 yılından önce Avrupa Birliği dışından gelen turistler İngiltere'deki alışverişlerinde ödedikleri katma değer vergisinin iadesini alabiliyorlardı. Brexit sonrası vergi iadesine son verildi. AB ülkelerinde ise bu uygulama devam ediyor.
Lüks tüketim markaları, üst segment mağazalar, oteller, restoranlar ve lüks terziler yabancı ziyaretçilerin alışverişleri için artık Londra yerine Paris ve Milano'yu tercih ettiğini savunuyor.
Sunak bir radyoya verdiği röportajda yorumlarının piyasalara etki etmesi nedeniyle vergi politikaları ile ilgili konuşmaktan çekindi fakat turistlere sağlanan vergi iadesinin avantajını görenlerin yüzde 97'sinin Londra'nın merkezinde çok küçük bir alanda bulunduğunu söyledi.
Sunak dengeleyici bir perspektiften bakıldığında bu uygulamanın toplumun çok küçük bir kesimine fayda sağlayan bir vergi avantajı olduğunu vurguladı.