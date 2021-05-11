İngiltere’de bir yıldır ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı









Pazartesi günü Kovid-19 kaynaklı ölümlerin son bir senedir ilk defa yaşanmadığı İngiltere’de spor severlere sevindirici haber geldi.





Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinde 17 Mayıs’ta üçüncü aşamaya geçecek ülkede Başbakan Boris Johnson, tribünlerin yeniden seyircilerine kavuşacağını açıkladı.





“Sınırlı kapasite şartıyla turnikelerin yeniden döneceğini” ifade eden Başbakan Johnson, ilk etapta her maç için en fazla 10 bin kişi kabul edileceğini belirtti.









Daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise binle sınırlı kalacak.





17 Mayıs’tan itibaren sinema, tiyatro ve müzeler de yeniden açılırken, restoran ve barlar ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.





İngiltere’de koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ikinci adım 12 Nisan’da atılmış, ülkedeki tüm mağaza, spor salonu, kuaför, kütüphane ve açık hava restoranları açılmıştı.





İngiltere’de Kovid-19 ile ilgili tüm kısıtlamaların 21 Haziran’da kaldırılması bekleniyor.