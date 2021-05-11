Uluslararası Af Örgütü'ü , uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı





Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te "büyük ölçüde barışçıl olan Filistinli protestoculara karşı "sebepsiz yere güç" kullandığını ifade etti.





İsrail ise güvenlik güçlerinin, şiddet kullanan Filistinli göstericilere uygun tedbirlerle karşılık verdiğini söylüyor.





Londra merkezli insan hakları örgütü ise İsrail'in kullandığı bazı önlemlerin "orantısız ve hukuki olmadığını" belirterek İsrailli güvenlik güçlerini "barışçıl göstericilere sebepsiz yere saldırmakla" suçladı.





Uluslararası Af Örgütü, Doğu Kudüs'te haftalardır süren protestolara karşı aşırı güç kullandığını, geçen hafta Şeyh Cerrah bölgesinde bazı Filistinli ailelerin evlerini tahliye girişimlerine karşı barışçıl bir şekilde slogan atan Filistinli bir grubu dağıtmak için atlı polisler kullanıldığını belirtti.





Af Örgütü, uluslararası topluma, "sistemik ihlallerinden dolayı İsrail'i sorumlu tutma" çağrısı yaptı.





İsrail polisi ise tek tek iddialara yanıt vermezken, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Polise ve sivillere karşı şiddeti ve polis güçlerine zarar vermeyi kışkırtan, yaşama zarar veren, düzeni bozan eylemlere izin vermeyeceğiz" dedi.