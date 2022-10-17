İngiltere’de büyük kriz: Truss’ın bir ayağı çukurda, ekonomi politikası alay konusu oldu

İngiltere'de göreve geldikten bir ay sonra ekonomi politikası nedeniyle istifa çağrılarının hedefi olan Başbakan Liz Truss'ın iktidarının geleceği soru işaretlerine yol açıyor.





Truss'ın vergi indirimini öngören yeni ekonomi programını açıklamasının ardından sterlin, dolar karşısında rekor seviyede düşmüştü. Truss ise geri adım atarak hata yaptığını kabul etmiş, maliye ve hazine bakanlarını değiştirmişti.





‘VEKİLLER AYAKLANDI’





Bu adım krizi dindirmezken Muhafazakar Parti’den bazı milletvekilleri, Başbakan Truss’ın ekonomik krizi atlatamayacağını belirterek istifa çağrısında bulundu. İngiliz vekillerin, genel seçime neden olabileceği uyarılarına rağmen Başbakan Truss’ı parti liderliğinden almaya çalışacağı belirtiliyor. Daily Mail’da ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi 100’ün üzerinde vekil, parti başkanlığı seçimlerine karar veren kurulun başındaki Graham Brady’ye Truss’ı desteklemediklerini bildirmeye hazır.





The Times’da yer alan ayrı bir haberde ise bazı vekillerin Truss yerine partiye yeni bir başkan bulunması için temaslarda bulundukları ifade edildi.





ÜLKEYİ MALİYE BAKANI MI YÖNETİYOR?





Öte yandan yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın göreve başladıktan sonra Başbakan Truss'ın ekonomik vaatlerinin aksi yönünde adımlar atmaya başlaması, ülkeyi kimin yönettiğinin tartışılmasına yol açtı. BBC'nin haberine göre vergi indirimi planından vazgeçildiğini açıklayan Hunt, Başbakan Truss'ın hâlâ hükümeti yöneten kişi olduğunu söyledi. Hunt parti liderliği peşinde olmadığını ve partisinin lider değiştirmeye değil liderin arkasında birleşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek “Olabilecek en kötü şey, yeni ve uzun bir liderlik yarışı olur” dedi.





BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre İngiltere hükümetinin ekonomi politikası uluslararası alanda da alay konusu oldu. BBC'ye konuşan bir İngiliz diplomat “Alay konusu olduk. Diğer ülkelerden diplomatlar ironik bir şaşkınlıkla ‘Ülkenizde neler oluyor?' diye soruyorlar. Durumu anlattığımda ise ‘Ortalık sakinleşene, bir plan ortaya çıkana kadar bekleyelim' diyorlar” dedi.

MİÇOTAKİS: DANIŞMAK İSTERSENİZ BURADAYIZ

Bir dönem Avrupa Birliği tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden birini yaşayan Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis “IMF'yle iş yapma konusunda deneyimli birilerine danışmak isterseniz buradayız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden da Truss'ın ekonomi politikası için “bir hata” dedi.

Bugüne kadar hükümetlere karşı açıklama yapmayan büyük şirketler de Truss'ı eleştirmeye başladı. IMF son dönemde İngiltere'nin ekonomik görünümüyle ilgili uyarılar yayınlamıştı.

Son gelişmelerle birlikte ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya kalan İngiltere’de, 2016’daki Avrupa Birliği’nden çıkma kararından bu yana üç başbakan görevlerini bırakmak zorunda kaldı.



