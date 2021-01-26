Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi /26 Ocak 2021 21:59

İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi

İngiltere'de Eyül-Ekim-Kasım aylarında işsizlik oranı yüzde 5'e yükseldi. Bu, 2019'un aynı dönemine kıyasla işsiz sayısında 418 bin yeni işsiz anlamına geliyor ve 2009'dan bu yanaki en yüksek artışı ifade ediyor.

SHABER3.COM

İngiltere’de resmi rakamlara göre işsiz sayısı toplamda 1,72 milyona ulaştı. Bu sayı son beş yılın en yüksek rakamı oldu. 25-34 yaş grubundakilerin işini kaybetme riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Corona virüsü salgını sürecinde hükümetin işverenlere yaptığı ücret desteği (kısa çalışma ödeneği) sayesinde işten çıkarmaların sınırlandrıldığıi bu destek sona erdiğinde işsizlik oranının artacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Bütçe Denetleme Komisyonu (OBR) tahminlerine göre, 2021 yılı ortasında İngiltere’de işsiz sayısı 2,6 milyona ulaşacak. Bu çalışma yaşındaki nüfusun yüzde 7,5’ine tekabül ediyor.

İngiltere Merkez Bankası ise bu yıl Nisan-Haziran ayları araında işsizlik oranının yüzde 7,7’ye ulaşabileceği, küçük de olsa yüzde 10’a kadar tırmanma ihtmalinin olduğu tahmininde bulunuyor.

Ancak bu rakamlar, hükümetin kısa çalışma ödeneğini Nisan sonunda kadar uzatma kararını kapsamıyor. Bu sayede işsizlik oranının daha düşük seyredebileceği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi Sonraki Haber >>

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:25