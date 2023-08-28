Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de tüm uçuşlar durdu; İşte sebebi! /28 Ağustos 2023 15:52

İngiltere’de tüm uçuşlar durdu; İşte sebebi!

İngiltere'de hava trafik kontrol bilgisayar sistemlerinde arıza meydana geldiği açıklandı. İngiliz medyası, İngiltere hava sahasının kapandığını, uçuşların durduğunu duyurdu.

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İskoçya merkezli havayolu şirketi Loganair’den yapılan açıklamada, “Bu sabah Birleşik Krallık hava trafik kontrol bilgisayar sistemlerinde ağ çapında bir arıza meydana geldi.  İskoçya içi uçuşların çoğunu yerel koordinasyon temelinde ve en az aksaklıkla gerçekleştirebileceğimizi ummakla birlikte, kuzey-güney ve uluslararası uçuşlarda gecikmeler yaşanabilir” denildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İngiliz medyası ise ülkenin hava sahasının kapandığını, tüm uçuşların durduğunu bildirdi.

ABD’DE OCAK AYINDA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI
Ocak 2023’te ABD Sivil Havacılık Dairesi, hava trafik kontrol sistemi NOTAMS’daki teknik arıza sebebiyle tüm iç hat uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaşanan olayın bir siber saldırı olmadığını belirtmişti.

Daha sonra ABD Sivil Havacılık Dairesi, ‘personelin birincil veri tabanı ile yedek veri tabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken yanlışlıkla dosyaları sildiğini’ belirtmiş ve bu nedenle sistemin arıza verdiğini açıklamıştı.
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