Soylu büyük fark yedi; Peki yandaş şirketin İstanbul anketinden kim çıktı?

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.







Bu kapsamda şimdiye dek kulislerden birçok bilgi yansıdı. Genel duyumlar İstanbul için en çok eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in isimlerinin konuşulduğu yönünde.





Yeni dönemde kabinedeki koltuğunu koruyan iki kişiden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de megakentle anılıyordu, ancak kendisi geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği demeçte bu söylentilerin hoşuna gitmediğini anlattı:





"Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor."





AKP'YE YAKIN ŞİRKET ANKET YAYINLADI

Tüm bu söylentiler devam ederken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma yeni bir anket yayınladı. Katılımcılara "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?" sorusunun yöneltildiği araştırmada en yüksek desteği, yüzde 18.1'le Murat Kurum aldı.





Kurum'u yüzde 10.2'yle Tevfik Göksu takip etti. Adaylığa kapıları kapatan Fahrettin Koca yüzde 9.8'le üçüncü sırada yer alırken, Süleyman Soylu yüzde 8.6'yla dördüncü sırada kendine yer buldu.

