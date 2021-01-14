Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’den birçok ülkeye uçuş yasağı kararı /14 Ocak 2021 20:43

İngiltere’den birçok ülkeye uçuş yasağı kararı

İngiltere, corona virüsü salgını nedeniyle Güney Amerika ülkeleri ve Portekiz'den gelen tüm uçuşları askıya aldı.İngiltere hükümeti, Brezilya’da tespit edilen corona virüsünün yeni türü nedeniyle toplamda 15 Güney Amerika ülkesi ve Portekiz ile uçuşları askıya alındığını duyurdu.

SHABER3.COM

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, Güney Amerika ve Portekiz’den İngiltere’ye olan uçuşların Covid-19 nedeniyle askıya alındığını belirterek, uygulamanın cuma günü yerel saatle 04.00 itibariyle yürürlüğe gireceğini aktardı.

Bakan Shapps, Portekiz’in Brezilya ile güçlü seyahat bağlantıları nedeniyle seyahat yasağı listesine dahil edildiğini ifade ederken, ülkeler arası nakliyeciler için temel malların taşınmasına izin verileceğini belirtti. Shapps, seyahatleri askıya almanın “enfeksiyonu ithal etme riskini azaltmanın bir yolu” olacağını açıkladı.

Cuma gününden itibaren uygulanacak olan seyahat yasağına göre, Arjantin, Brezilya, Bolivya, Yeşil Burun Adaları, Şili, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela'dan olma üzere toplam 15 Güney Amerika ülkesinden ve Portekiz’den İngiltere’ye uçuşlar yasaklanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’den birçok ülkeye uçuş yasağı kararı Sonraki Haber >>

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:30:56