Samanyolu Haber /Sağlık / Günlük korona vaka sayısı açıklandı /14 Ocak 2021 20:15

Günlük korona vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin gündem olmaya devam ediyor. Aşı kampanyasının bugün başladığı ülkede resmi rakamlar tedirginlik yaratıyor.

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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 169.847 test yapıldığını, 8.962 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 958 kişinin “hasta” kabul edildiğini, 170 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 169.847 test yapıldığını, 8.962 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 958 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 170 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 9.011 kişinin iyileştiğini, 2.512 Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.  

Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 2.364.801, ölen kişi sayısı 23.495. Toplam iyileşen sayısı ise 2.236.938.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 45,5; yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60,6; ventilatör doluluk oranının yüzde 31,4 olduğunu duyuran Bakanlık, filyasyon oranının yüzde 99,9; ortalama temaslı tespit süresinin ise 8 saat olduğunu açıkladı. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 4,5 olarak açıklandı.

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