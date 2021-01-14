Günlük korona vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 169.847 test yapıldığını, 8.962 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 958 kişinin “hasta” kabul edildiğini, 170 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.







Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.





Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 169.847 test yapıldığını, 8.962 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 958 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 170 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 9.011 kişinin iyileştiğini, 2.512 Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.





Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 2.364.801, ölen kişi sayısı 23.495. Toplam iyileşen sayısı ise 2.236.938.





Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 45,5; yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60,6; ventilatör doluluk oranının yüzde 31,4 olduğunu duyuran Bakanlık, filyasyon oranının yüzde 99,9; ortalama temaslı tespit süresinin ise 8 saat olduğunu açıkladı. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 4,5 olarak açıklandı.



