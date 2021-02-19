Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’den Uber’e kötü haber: Sürücülere asgari ücret ve tazminat hakkı /19 Şubat 2021 15:31

İngiltere’den Uber’e kötü haber: Sürücülere asgari ücret ve tazminat hakkı

İngiltere'de sürücülerle davalık olan Uber'e Yüksek Mahkeme'den baş ağrıtacak bir karar çıktı. Buna göre Uber sürücüleri, normal çalışanların sahip olduğu asgari ücret, yıllık izin ve tazminat gibi haklara sahip olacak.

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Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti sağlayan ABD’li şirket Uber’e İngiltere’den kötü haber geldi. 2016’da Uber için çalışan 35 sürücü, serbest çalışan statüsü yerine, şirket çalışanlarıyla aynı haklara sahip olmaları gerektiği talebiyle dava açtı.

Söz konusu davada sürücülerin asgari ücret, yıllık izin ve tazminat gibi haklara sahip olunmasına hükmedilirken, Uber konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. Financial Times’ın haberine göre Yüksek Mahkeme davayla ilgili kararını verdi.

Mahkemenin kararında, Uber sürücülerinin şirket çalışanlarının haklarına sahip olmasına hükmedildi. Karar, İngiltere genelinde binlerce sürücüsü olan Uber için emsal niteliğinde olacak.
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