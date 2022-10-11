İngiltere erken seçime mi gidiyor?

'İngiltere'de yeni bir başbakan değişimi mi olacak?' sorusu sorulmaya başlandı.





Boris Johnson'ın görevi bırakmasından sonra başbaknalık koltuğuna oturan eski Dışişleri Bakanı Liz Truss’un koltuğunun sallantıda olduğu iddia edildi.







Cumhuriyet'te yer alan ve Taner Bildik imzası taşıyan habere göre Boris Johnson’un istifası sonrasında Muhafazakar Parti içerisinde kıyasıya bir yarış sonrası başbakanlık koltuğuna oturan İngiltere eski Dışişleri Bakanı Liz Truss’un koltuğu daha şimdiden sallanıyor. Boris Johnson’un istifası sonrasında Muhafazakar Parti içerisinde kıyasıya bir yarış sonrası başbakanlık koltuğuna oturan İngiltere eski Dışişleri Bakanı Liz Truss’un koltuğu daha şimdiden sallanıyor.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI





ERKEN SEÇİME ZORLANABİLİR





Eylül ayının başında hükümeti kurma görevi verilen Truss daha başbakanlık ofisinde bir ayını yeni doldurmuşken ekonomik kararları onu zor bir yola itti. Görevi Boris Johnson’dan devralırken İngiltere son 40 yıldaki en yüksek enflasyon rakamı ile karşı karsıyaydı.İngiltere’nin Thatcher ve Theresa May'den sonra üçüncü kadın başbakanı Truss göreve gelir gelmez ilk icraatının ekonomi konusundaki çalışmalar olacağını açıkladı. Ancak evdeki hesabı Downing Street’deki başbakanlık konutuna uymadı!Başbakan geçen hafta Muhafazakar parti konferansında yaptığı konuşmada “Ekonomimiz için üç önceliğim var” dedi: “Büyüme, büyüme ve büyüme…”Ancak başbakan ekonomik büyümeden bahsederken toplumsal gelir adaletsizliği önünde büyük bir duvar olarak yükseldi. Özellikle kuzey güney arasındaki gelir eşitsizliği İngiltere’de hiç olmadığı kadar ciddi bir sorun oluşturuyor. Kuzeyde işçilerin saat ücretleri bile güneye göre çok düşük. İngiliz basınında her gün kuzeyde öğrencilerin okula aç gittiği yönünde haberler çıkıyor.40’dan fazla Muhafazakâr Parti milletvekilinin bu kesintiler devam ederse muhalefet partileri ile birlikte hareket edip başbakanı genel seçime zorlamaya hazır oldukları kulislerde konuşuluyor.