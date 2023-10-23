İngiltere Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu'ndan Türkiye raporu

Türkiye'de Hizmet Hareketi Gönüllülerine yönelik artan baskı ve ayrımcılık, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük endişe oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 26 Eylül’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Büyük Daire Kararı da, Türkiye’de ki yargının ‚sistemik‘ bir sorunla karşı karşıya geldiğini ve ivedilikle bu hatadan geri dönmesi gerektiğini vurgulamıştı.



Birleşik Krallık Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu (UKVI) da yeni yayınladığı ülke raporunda, Türkiye'de Gülen Hareketi üyelerinin ayrımcılık ve zulüm riski altında olduğunu vurguladı.





Raporda Hizmet Hareketi , Fethullah Gülen tarafından kurulan İslami bir dini ve kültürel hareket olarak tanımlanırken , 2016'da yaşanan başarısız darbe girişimi sonrası ' hareket ile gönül bağı olduğu iddiası ile'

, kamu kurumlarında çalışmaktan ve devlet üniversitelerinde eğitim görmekten men edildiği ifade ediliyor. Binlerce Hizmet Gönüllüsünün tutuklandığı, hapse atıldığı veya işlerinden uzaklaştırıldığına dikkat çeken rapor, hareketin üyelerinin iş ve eğitim fırsatlarından mahrum bırakıldığına dikkat çekiyor





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