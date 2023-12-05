İngiltere göçü azaltmak için vize vermeyi zorlaştırdı





İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek yıl yapılması beklenen genel seçim öncesi ülkeye gelen göçmenlerin sayısının kontrol altına alınması konusunda uzun süredir baskı altında.

Yapılan kamuoyu yoklamaları muhalefetteki İşçi Partisi’nin, Sunak’ın lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin açık ara önünde olduğunu ortaya koyuyor.

Ülkede artan sağ ve göçmen karşıtı görüşlerin de etkisiyle 2016’da yapılan “Brexit” referandumuyla, İngiltere 2020 yılında 1973’ten beri üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden resmen ayrılmıştı.

Resmi verilere göre geçen yıl İngiltere’ye net göç 745 bine ulaşarak rekor kırdı ve rakamların geçen yıldan bu yana artmaya devam ettiği bildirildi.





"Göçü azaltmak için radikal adımlar atıyoruz"





İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda hükümetin kararını açıkladığı dünkü konuşmasında, yeni tedbirlerin bu sayıyı 300 bin azaltabileceğini söyleyerek, "Göç çok yüksek. Bugün bunu düşürmek için radikal adımlar atıyoruz" dedi.





Cleverly, hükümetin yabancı vasıflı işçiler için yıllık asgari maaş eşiğinin 26 bin 200 sterlinden, 38 bin 700 sterline (48 bin 900 dolar) yükseltileceğini, ancak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının bundan muaf tutulacağını dile getirdi.





İngiliz hükümetinin açıkladığı diğer tedbirler arasında ise yabancı sağlık çalışanlarının vizeleriyle aile fertlerini getirmelerinin engellenmesi, göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda oldukları ek ücretin yüzde 66 arttırılması ve aile vizeleri için asgari gelirin yükseltilmesi bulunuyor.





Yeni kararlar arasında ayrıca, "işgücü açığı olan meslekler listesinin" yeniden düzenlenmesi ve mesleklerin sayısının azaltılması da yer alıyor.





Cleverly açıklamasında, "Göçün İngiliz işçilerin maaşlarını düşürmesini engelleyeceğiz. Daha az sayıda meslek içeren yeni bir göçmen maaş listesi oluşturacağız” dedi.





Sendikalar tepkili





İş dünyası ve sendikalar ise, hükümetin yeni kararlarını hem verimsiz hem de işgücü sıkıntısı çeken özellikle sağlık sektörü açısından zorlayıcı buldu.





İngiltere’de sağlık sektöründeki ana sendika olan UNISON'un genel sekreteri Christina McAnea, kararların sağlık hizmetleri için "tam bir felaket" anlamına geldiğini söyleyerek, “Göçmenler artık ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalmaktansa daha misafirperver ülkelere gideceklerdir" dedi.





İngiltere’de “Tier 2 çalışma vizesi” olarak da bilinen, sponsorlu vasıflı işçi vizesi alabilmek için yıllık maaşın en az 26 bin 200 sterlin olması gerekiyordu.