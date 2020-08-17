Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere İçişleri Bakanı: Sığınmacılar Fransa'nın ırkçı olduğuna, orada işkenceye maruz kalabileceklerine inanıyor /17 Ağustos 2020 08:41

İngiltere İçişleri Bakanı: Sığınmacılar Fransa'nın ırkçı olduğuna, orada işkenceye maruz kalabileceklerine inanıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi'nde hayatlarını tehlikeye atarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların, Fransa'nın 'ırkçı' olduğuna ve o ülkede 'işkenceye' maruz kalabileceklerine inandıklarını söyledi.

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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Patel, Muhafazakar Partiden milletvekilleriyle telekonferans görüşmesinde küçük botlarla Manş Denizi'nde tehlikeli yolculuğa çıkan sığınmacıların sayısındaki artıştan derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Görüşmeye katılan milletvekilinin Sun gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Patel'e sığınmacıların Fransa'yı neden terk etmek istedikleri soruldu.

Patel, İngiltere'ye ulaşan sığınmacıların, Fransa'nın "ırkçı" olduğuna ve o ülkede "işkenceye" maruz kalabileceklerine inandıklarını ancak sığınmacıların ileri sürdüğü bu gerekçelere katılmadığını söyledi.

Haberde ismi açıklanmayan başka bir milletvekili de telekonferans görüşmesinde Patel'in "Fransızların ırkçı olduğuna inandığına" dair izlenim bıraktığını belirtti.
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