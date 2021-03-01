İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 13 gündür tedavi gören eşi başka bir hastaneye nakledildi





Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'in St. Bartholomew's Hastanesi'nde enfeksiyon tedavisi gördüğü ve mevcut kalp rahatsızlığı için tetkikler yapılacağı belirtildi.





Açıklamada "rahat" olduğu belirtilen Prens Philip'in tedaviye yanıt verdiği kaydedildi.





Haziran'da 100 yaşına basacak olan Prens Philip'in en az hafta sonuna kadar hastanede kalması bekleniyor.





Prens Philip'in, 16 Şubat'ta kendisini iyi hissetmediği için önlem olarak Londra'daki King Edward VII's hastanesine kaldırıldığı açıklanmıştı.





Saraydan bir kaynak, Prens Philip'in hastaneye kimseden yardım almadan yürüyerek geldiğini söylemişti.





