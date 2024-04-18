Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, o 'çılgın' sigara yasasını kabul etti /18 Nisan 2024 08:13

İngiltere, o 'çılgın' sigara yasasını kabul etti

İngiltere'de gelecek nesilleri korumak adına hazırlanan kapsamlı sigara yasağı Avam Kamarası'ndaki oylamada kabul edildi. Sigara satışını yasaklayan yeni yasaya göre şu anda 18 olan sigara satış yaşı her yıl bir yaş artacak.

SHABER3.COM

383'e karşı 67 oyla geçen yasa teklifi 2009 ve sonrasında doğanların Birleşik Krallık'ta tütün ürünleri satın almasını yasa dışı hale getiriyor.

Başbakan Rishi Sunak'ın öncelik verdiği yasaya lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin önde gelen bazı isimleri karşı çıktı.

Yasaya karşı oy kullanan eski başbakan Liz Truss, "Yetişkinleri kendilerinden koruyabileceğimiz fikrinin son derece sorunlu olduğunu ve insanları çocuklaştırdığını düşünüyorum. İnsanlar ne yiyeceklerine, ne içeceklerine ve nasıl eğleneceklerine kendileri karar vermek istiyorlar." sözleriyle fikrini savundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğini alan teklife İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ve eski İşçişleri Bakanı Suella Braverman gibi isimler de aleyhte oy kullandı.

Yasa ne getiriyor?

Sigara içilmesini değil, satışını yasaklayan yeni yasaya göre şu anda 18 olan sigara satış yaşı her yıl bir yaş artacak.

Bu da 2009 ve sonrasında doğanların hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacağı ve etkili bir yasağa yol açacağı anlamına geliyor. Yasa, şu anda sigara satın almasına izin verilenleri etkilemiyor.

Hükümet, İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlinlik yerinde para cezası uygulayacağını açıkladı.

Mevzuat ayrıca tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasını ve sadece dört çeşit elektronik sigaraya izin verilecek şekilde aromalara yeni kısıtlamalar getirilmesini de içeriyor.

Yeni Zelanda'da benzer bir yasa bu yıl yeni koalisyon hükümeti tarafından mevzuat yürürlüğe girmeden önce iptal edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere, o 'çılgın' sigara yasasını kabul etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:42