İngiltere, o 'çılgın' sigara yasasını kabul etti

Yasa ne getiriyor?

Sigara içilmesini değil, satışını yasaklayan yeni yasaya göre şu anda 18 olan sigara satış yaşı her yıl bir yaş artacak.

383'e karşı 67 oyla geçen yasa teklifi 2009 ve sonrasında doğanların Birleşik Krallık'ta tütün ürünleri satın almasını yasa dışı hale getiriyor.Başbakan Rishi Sunak'ın öncelik verdiği yasaya lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin önde gelen bazı isimleri karşı çıktı.Yasaya karşı oy kullanan eski başbakan Liz Truss, "Yetişkinleri kendilerinden koruyabileceğimiz fikrinin son derece sorunlu olduğunu ve insanları çocuklaştırdığını düşünüyorum. İnsanlar ne yiyeceklerine, ne içeceklerine ve nasıl eğleneceklerine kendileri karar vermek istiyorlar." sözleriyle fikrini savundu.Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğini alan teklife İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ve eski İşçişleri Bakanı Suella Braverman gibi isimler de aleyhte oy kullandı.Bu da 2009 ve sonrasında doğanların hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacağı ve etkili bir yasağa yol açacağı anlamına geliyor. Yasa, şu anda sigara satın almasına izin verilenleri etkilemiyor.Hükümet, İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlinlik yerinde para cezası uygulayacağını açıkladı.Mevzuat ayrıca tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasını ve sadece dört çeşit elektronik sigaraya izin verilecek şekilde aromalara yeni kısıtlamalar getirilmesini de içeriyor.Yeni Zelanda'da benzer bir yasa bu yıl yeni koalisyon hükümeti tarafından mevzuat yürürlüğe girmeden önce iptal edilmişti.