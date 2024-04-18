Taylor Swift ve Beyonce hayranları fena dolandırıldı

'Çaresizlik avcıları'

Swift şu anda rekorlar kıran Eras Turnesinin Avrupa ve İngiltere / İrlanda ayaklarını başlatmaya hazırlanıyor. Şarkıcının planlanan turne tarihlerinde biletler tükenirken binlerce hayranı onu canlı izleme şansı yakalayamayacak. Biletlere olağanüstü talep gösterilmesi de dolandırıcıların durumdan faydalanmasına neden oluyor.

Bilet dolandırıcılığından kaçınmak için ne yapmalı?

Lloyds Bank, bilet dolandırıcılığının kurbanı olmamak için aşağıdaki ipuçlarını veriyor:





- Sosyal medyada dikkatli olun. Dolandırıcıların gerçek biletlerin resimlerini içeren sahte reklamlar oluşturmasının kolay olduğunu unutmayın.





- Gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlardan kaçının. Düşük fiyatlarla tükenen etkinlikler için satılan biletler konusunda uyanık olun.





- Banka veya kredi kartıyla ödeme yapmayı düşünün. Bu, aksiliklerin yaşanması halinde paranızı korumanıza yardımcı olur. PayPal da, sorun yaşandığında müşterilerine ek koruma sağlayan başka bir seçenek.

İngiliz perakende ve ticaret bankası Lloyds Bank, İngiliz müzik hayranlarının sosyal ağlardaki sahte para dolandırıcılığı sebebiyle bir milyon eurodan fazla para çaldırdığını duyurdu.Geçen yıl biletlerin satışa çıkmasından bu yana dolandırılan müşterilerin raporlarını analiz eden bankanın yayınladığı uyarıda Taylor Swift'in konser biletlerinin Temmuz 2023'te satışa çıkmasından bu yana 600'den fazla Lloyds Bankacılık Grubu müşterisinin dolandırıldığı ifade edildi. Bankaya göre her kurban ortalama 332 sterlin (yaklaşık 13 bin 450 TL) kaybetti, ancak bazı durumlarda kayıp bin sterlini geçti.Rakamların yalnızca kendi müşteri verilerine dayandığını belirten İngiliz bankası, "biletlerin satışa çıkmasından bu yana Birleşik Krallık'ta muhtemelen en az 3 bin mağdur olduğunu ve bugüne kadar dolandırıcılara 1 milyon sterlinden fazla para kaptırıldığını" tahmin ediyor."Zalim dolandırıcılar hiç vakit kaybetmeden Taylor'ın en sadık hayranlarını hedef aldılar." diyen Lloyds Bank'ın dolandırıcılık önleme direktörü Liz Ziegler, "Onlar (hayranlar) da Taylor'ı mutlaka görmek için bilet almakta acele ediyorlar". ifadelerini kullandı.Coldplay, Beyoncé ve Harry Styles hayranları da geçen yaz dolandırıcıların hedefi oldu ve ortalama kayıp yüzlerce sterlini buldu.Bilet dolandırıcılığı, bir kişiyi banka havalesi yoluyla para göndermesi için kandırmayı içeriyor ve genellikle sosyal medyada, biletleri çoktan tükenmiş etkinliklere bilet veya erişim sunan sahte reklamlar, gönderiler veya listeler bulunuyor.Ziegler "En sevdiğimiz sanatçının canlı performans sergileyeceğini öğrendiğimizde duygularımızın bizi ele geçirmesine izin vermek kolay, ancak biletleri almaya çalışırken bu duyguların muhakememizi gölgelemesine izin vermemek önemli." sözleriyle uyarıda bulundu.Ziegler doğrudan saygın, yetkili platformlardan satın almanın, gerçek bir bilet için ödeme yapıldığını garanti etmenin tek yolu olduğunu da sözlerine ekledi.- Biletleri güvenilir perakendecilerden ve yalnızca iyi bilinen, resmi bilet platformlarından satın alın.