Samanyolu Haber /Dünya / Boeing mühendisinden korkutan açıklama: Hiçbir 787 Dreamliner uçmamalı /18 Nisan 2024 08:42

Boeing mühendisinden korkutan açıklama: Hiçbir 787 Dreamliner uçmamalı

Boeing 787 Dreamliner uçaklarının gövde parçalarının farklı üreticilerden geldiğini, bu nedenle bileşenlerin birbirlerine yüzde yüz uymadığını savunan şirket mühendisi Sam Salehpour, bu sorunu defalarca anlatmaya çalıştığını ancak şirket yetkililerinin kendisini dinlemediğini belirtiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Boeing çalışanı mühendis Sam Salehpour, şirketin 787 Dreamliner tipi uçaklarının uçuşlarını dünya genelinde durdurması gerektiğini söyledi.

Mühendis, bu uçakların erken aşamada herhangi bir sorun gösterip göstermediğini anlamak için bu adımın atılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Uçak serisinin üretiminde yer alan Salehpour, NBC'ye verdiği mülakatta, "Bana kalırsa şu anda dünya çapındaki tüm filo dikkat gerektiriyor." uyarısında bulundu.

Ayrıca Salehpour, uçaklarda potansiyel erken arıza veya başarısızlık ihtimalini önlemek için boşlukların kontrol edilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Sam Salehpour'un günün ilerleyen saatlerinde bir Senato panelinde konuşma yapması planlanıyor.

"Parçaların üzerine zıplayarak uyumlu hale getirmeye çalışan insanlar gördüm"

Mühendis daha önce Dreamliner'ların gövde bölümlerinin birleştirildiği küçük boşlukların her zaman Boeing'in gereksinimlerini karşılamadığını ve bunun da uçağın güvenliğini tehlikeye attığını söylemişti.

Keza birkaç gün önce de NYT'ye konuşan Salehpour, 787 Dreamliner'ın gövde parçalarının uygunsuz şekilde birbirine bağlandığı ve uçuş sırasında parçalanabilme ihtimali olduğunu ileri sürmüştü.

Gövde parçalarının farklı üreticilerden geldiğini, bu nedenle bileşenlerin birbirlerine yüzde yüz uymadığını savunan Salehpour, bu sorunu defalarca anlatmaya çalıştığını ancak şirket yetkililerinin kendisini dinlemediğini belirtiyor.

Uçağın parçalarının montajı sırasında gördüğü yöntemleri eleştiren Salehpour, basına yaptığı açıklamada, "Kelimenin tam anlamıyla uçağın parçalarının üzerine zıplayarak parçaları uyumlu hale getirmeye çalışan insanlar gördüm. Bir uçak böyle inşa edilmez." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Salehpour'un "şirketin 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının güvenli olmadığını" öne sürmesinin ardından inceleme başlatmıştı.

Eski Boeing çalışanı Barnett aracında ölü bulunmuştu

Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.

Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.
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