AB'den, Gürcistan'a uyarı

"Üyelik sürecini rayından çıkarır"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de salı akşamı parlamento oylaması öncesinde gönderdiği mesajda yasa teklifinin henüz resmen başlamamış olan katılım sürecini rayından çıkaracağını uyarısında bulunmuştu.

"Rus yasası"

Tartışmalı yasa, medya ve kar amacı gütmeyen kuruluşların fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından almaları halinde "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten" olarak kayıt yaptırmalarını gerektiriyor.

Avrupa Birliği Gürcistan'ı tartışmalı bir "yabancı etki" yasası çıkarmaması konusunda sert bir dille uyardı.Gürcistan'da Parlamento'nun muhalefetin boykot ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa teklifini oy birliği ile kabul etmesi üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) uyarı geldi.Geçen aralıkta Gürcistan'a adaylık statüsü veren Brüksel, Tiflis yönetiminin bağımsız sesleri susturmak için kullanılacağı eleştirilerine hedef olan yasa konusunda ülkeye açık ve sert bir dille uyarıda bulundu.Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ortak bir açıklama yaparak gelişmeyi endişe verici olarak tanımladı. AB yetkilileri, "Bu yasanın nihai olarak kabul edilmesi Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz etkileyecektir. Bu yasa AB'nin temel norm ve değerleriyle uyumlu değildir." dedi.Önerilen mevzuatın sivil toplum ve medya kuruluşlarının özgürce faaliyet gösterme kapasitesini sınırlayacağına, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağına ve Gürcistan vatandaşlarına fayda sağlayan kuruluşları haksız bir şekilde damgalayacağına dikkat çeken yetkililer, Gürcistan'ı, AB yolunu tehlikeye atabilecek bu mevzuatı kabul etmekten kaçınmaya çağırdı.Michel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Açık konuşayım: Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı Yasa tasarısı Gürcistan'ın AB hedefi ve katılım yörüngesiyle uyumlu değildir ve Gürcistan'ı AB'ye yaklaştırmak yerine daha da uzaklaştıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.Michel ile yakın bir çalışma ilişkisi geliştiren ve Avrupa entegrasyonunun önde gelen savunucularından Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili masasına gelmesi halinde tartışmalı mevzuatı veto etme sözü verdi. Ancak iktidar partisinin 76 oy toplayarak vetoyu aşabileceği belirtiliyor.Yasayı "Putin'in yasasının bir kopyası" olarak tanımlayan Zurabaşvili'nin görev süresinin bu yılın sonunda bitmesi planlanıyor.Kremlin'in on yıl önce ülkedeki muhalif sesleri susturmak için çıkardığı bir yasayla benzerlikler taşıdığı için "Rus yasası" olarak adlandırılıyor. İlk olarak geçen yıl iktidar partisi Gürcü Rüyası tarafından önerilen ve daha sonra geri çekilen yasanın neredeyse aynı versiyonunun yeniden gündeme getirilmesi kitlesel protestolara yol açmıştı.