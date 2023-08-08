Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, tartışmalı dev gemiye ilk mülteci grubunu yerleştirdi /08 Ağustos 2023 09:04

İngiltere, tartışmalı dev gemiye ilk mülteci grubunu yerleştirdi

İngiltere hükümeti Manş Denizi üzerinden gelen göçmenleri yerleştirmek amacıyla Bibby Stockholm adlı gemiyi hazırlıyordu.

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İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden gelerek iltica başvurusunda bulunanların yerleştirilmesi için içinde değişiklikler yapılan Bibby Stockholm adlı dev gemiye ilk mülteci grubu gönderildi.

Bir dizi güvenlik kaygısı nedeniyle gecikmeye uğrayan tartışmalı uygulama sonucu, Dorset bölgesinde demirli gemide 500 kadar mülteci, iltica başvuruları sonuçlanana dek kalacak.

Bazı insan hakları grupları, insan hakları kuruluşları, mültecileri böyle bir gemide tutmanın "insanlık dışı" olduğunu söyleyip, itiraz etmişti.

Ancak hükümet, geminin güvenli olduğunu ve mültecileri otellerde barındırmaktan daha ucuz olduğunu söylüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sarah Dines, geminin "basit ama düzgün bir barınma" sağlayacağını ve olası mültecilere kendilerini "düzgün ama lüks olmayan bir barınma ortamının olacağı yönünde güçlü bir mesaj vereceğini" belirtti.

Üç katlı ve 222 odalı gemi, üç hafta önce limana demirlemişti. Hhükümet bu şekilde günde altı milyon sterlini bulduğu söylenilen otel masraflarını azalacağını vurguluyor.

İçişleri Bakanlığı tekneye ilk 50 göçmenin daha önce yerleştirilmesini planlıyordu.

Fakat Times gazetesi teknede yangın güvenliği konusunda ciddi kaygılar olduğunu ve hâlâ itfaiyenin onayının beklendiğini bildirmişti.

Böylece, İngiltere'de demirlenmiş bir gemiye ilk kez göçmen yerleştirildi.

Göçmen haklarıyla ilgili kuruluş ve gruplar, gemi projesine başından beri sert bir şekilde karşı çıkarak, sığınmacıların cezaevine benzeyen koşullarda tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorlar.

Geminin demirli bulunduğu bölge olan Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin sözcüsü, İçişleri Bakanlığı ve gemiyi işleten şirkete yangın güvenliği konusunda "tavsiye ve yorumlarını" bildirdiklerini ve gerekli görülen hallerde "bunları uygulatmak için ellerindeki yetkiyi kullanmaya" hazır olduklarını bildirmişti.

Sözcü söz konusu gemideki yangın önlemleri ve tahliye planlarıyla ilgili daha fazla detay vermenin, tekne ve içinde barınacakların güvenliğini etkileyebileceği için doğru olmayacağını eklemişti.
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