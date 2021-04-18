İngiltere'de Brexit felaketi: 1.2 Trilyon Euro Avrupa Birliği'ne kaçtı

New Financial adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Brexit sonrası işlerinin bir bölümünü ülke dışına çıkardı, personel değiştirdi veya yeni AB kuruluşları kurdu.







Euronews'te yer alan habere göre Londra'dan AB'ye taşınan toplam banka varlığı değeri 900 milyon pound. Sigortacılar için ise bu rakam 100 milyar pound oldu.





"Brexit'in henüz başlangıcındayız"





İngiltere'nin AB'den ayrılmasından dört ay sonra yayınlanan bir raporda, "Bu, Brexit'in etkisinin şimdiye kadarki en kapsamlı analizi olsa da, bunun eksik bir tahmin olduğunu düşünüyoruz: Brexit'in henüz başlangıcındayız" deniliyor.





Ülkenin tek pazardan ayrılması, Birleşik Krallık firmalarının Avrupa çapında hizmetlerini sunmasına izin veren "finansal pasaporta" erişimi sona erdirdi.





Londra ve Brüksel, geçen ay finansal hizmetler konusunda bir mutabakat anlaşması imzaladı, ancak İngiltere merkezli firmaların Avrupa kıtasında faaliyet göstermesine izin veren eşdeğerlik konusunu henüz ele almadılar.





Londra'dan ayrılan şirketler, varlıklarını Dublin, Paris, Lüksemburg ve Frankfurt'a taşımayı tercih etti.





Raporda uzun dönemde bu süreçten en karlı çıkacak yerin Frankfurt olacağı tahmin edilirken, İngiltere'nin bir finans merkezi olmaya devam edeceği kaydedildi.





Brexit'in ardından Amsterdam da Avrupa hisse senedi ticaretinde İngiliz sermayesini geride bıraktı.





Brexit süreci





İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alındı.





AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.





Taraflar, 1 Ocak 2021'den itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda aralık ayında uzlaşı sağlamıştı.





Henüz AP onayı alınmayan anlaşma, 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.