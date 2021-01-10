İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip koronavirüs aşısı oldu





Bir kraliyet kaynağı aşıların cumartesi günü Windsor Sarayı'ndaki bir hane doktoru tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.





Kaynak, Kraliçe'nin ileride yapılabilecek spekülasyonların önüne geçmek için bu bilginin kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini de söyledi.





Böylece 94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki Prens Philip, İngiltere'de şimdiye kadar aşı olan 1,5 milyon kişi arasındaki yerini aldı.





İngiltere'de 80 yaş ve üstündeki kişiler, yüksek risk grubu içinde görüldüğü için aşıyı ilk olan gruplar arasında bulunuyor.





