İngiltere'de Kraliçe'nin serveti yine tartışma konusu oldu

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 1970'lerde kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükümete baskı yaparak bir yasa tasarısını değiştirttiğini iddia etti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise "Kraliçe'nin yasayı engellediği iddiası doğru değildir" denildi.





Guardian gazetesi, Saray'ın müdahalesine ilişkin iddiasını, Ulusal Arşiv Dairesi'nde tutulan ve ulaştığı belgelere dayandırdı.





Gazetenin haberinde, dönemin Ticaret Bakanı Geoffrey Howe'un başka bir bakana gönderdiği mektuba dayanılarak, paravan şirketlere hissedarlarının kimliğini açıklama zorunluluğu getiren Şirketler Yasası tasarısından Saray'ın önceden haberdar edildiği ve Kraliçe'nin avukatlarının devreye girdiği belirtiliyor.





'Kraliçe'nin hisseleri paravan şirkete devredildi'

Habere göre Kraliçe'nin avukatları, kraliçenin şirketlerdeki hisselerin kamuoyuna sızmasıyla kraliyet ailesinin zor durumda kalabileceğini endişesini dile getirdi.





Merkez Bankası'nın bulduğu bir formülle, Kraliçe'nin hisselerinin aktarılacağı "Bank of England Nominees" adlı bir şirket kuruldu.





