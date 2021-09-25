Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de tedarik sıkıntı nedeniyle raflar boş kaldı /25 Eylül 2021 21:41

İngiltere'de tedarik sıkıntı nedeniyle raflar boş kaldı

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması sonrasında TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları nedeniyle bazı marketlerde bir kısım rafın boş kaldığının görüldüğü belirtildi.

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İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkede gıda sektörü gibi birçok tedarik zincirinde sorunların oluşmasına neden oldu.

Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, şoför sıkıntısının devam etmesi durumunda, Noel öncesinde müşterilerin panik halinde marketlere yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Öte yandan, enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.
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