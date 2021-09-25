'CNN Türk İBB yetkilisini yayına almadı' iddiası

Ongun "CNN Türk’te İstanbul’un muhalefet partisinin yalan beyanlarına karşı Ulaşım Daire Başkanımızın yayına telefonla bağlantı talebi kabul edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CNN Türk’ün İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ın bağlantı talebini reddettiğini söyledi.





Ongun "CNN Türk’te İstanbul’un muhalefet partisinin yalan beyanlarına karşı Ulaşım Daire Başkanımızın yayına telefonla bağlantı talebi kabul edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.





NE OLMUŞTU?





Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk Masası programının konuğu oldu. Göksu, İBB yönetimiyle ilgili, bozulan İETT otobüslerine dair algı operasyonu yapıldığını öne sürdü. Göksu’ya yanıt vermek amacıyla yayına bağlanmak isteyen İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın talebi ise CNN Türk tarafından reddedildi.





'MESELE ARACIN ARIZALANMASI DEĞİL'





Göksu'nun ifadeleri şu şekilde:





“Bütün tamir bakım ihaleleri bunları kimin aldığı var. Tek bir firma… Günü saati dakikasıyla tek bir firma. İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor. İBB çıksın desin, 1,5 yılda hiç olmayan bir firma 2 katrilyonluk bir ihaleyi nasıl alıyor? Mercedes’in kendi savunması var, ‘Beni nasıl ihaleye almazsın’ diye. Buradaki mesele aracın arızalanması değil, mesele bu kadar arıza peş peşe gelirken nasıl oluyor da bir tane firma 1,5 yılda geliyor 14 tane bakım ihalesini alıyor. Ne hikmetse CHP vekilinin mali müşavir olduğu firma yaklaşık maliyetlerden 0.1 kırım ile ihaleyi alıyor. İBB Başkanı bile buna cevap veremedi”





'İBB TAKSİ SORUNU İÇİN ADIM ATMADI' İDDİASI





Göksu, “Bin taksi teklifi neden reddedildi?” sorusunu şöyle yanıtladı:





- İstanbul’da bir taksi sorunu var mı? Bir kısmı var diyor bir kısmı yok. Çözüm ne? İstanbul’da 18 bin taksi var. 18 taksi ile ilgili farklı farklı problemler var diyebilirsiniz. Bir taksi bir günde 443 km yapıyor. 443 km yapan taksi taksimetreye açtığı yüzde 39, gerisi boşa gidiyor. Bunun yüzde 39’u sadece verimli geçiyor.





- Yüzde 39 verimlilikle çalışıyor bu yüzde 40’a çıkarsak 316 taksi ilave 45’e çıkarsak 2500 taksi ilavesi yüzde 65’e çıkarsak 11 bin 186 taksi ilave oluyor yani bu verimliliği artırınca bir taraftan taksi ve İstanbullu rahatlıyor. Bu çözüm ile ilgili İBB’nin bir adım attığını gördünüz mü? Taksi meselesinin iyileştirilmesiyle ilgili İBB’nin bir adım attığını gördünüz mü? Çok basit bir şey var. Bir yazılım yapacaklar. İBB ekonomik olarak batıyor. Onun derdi plaka satmak.





- Gelir gelmez akıllı kent müdürlüğünü kapattılar. O klasörler 200 küsur projenin hepsini çöpe attılar. Taksi meselesiyle ilgili bir çözüm üreteceksiniz taksi için el kaldırmak değil imza atmak. UKOME çıktı imza bekliyor.