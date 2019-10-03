Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Rusya ile ilgili 'uzay' kararı /03 Ekim 2019 21:51

İngiltere'den Rusya ile ilgili 'uzay' kararı

İngiltere'den Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili yeni bir karar geldi. Uzay çalışması kapsamında söz konusu yaptırımların hafifletileceği belirtiliyor.

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İngiltere, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ExoMars-2020 ortak uzay misyonu gerekçesiyle hafifleteceğini duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İngiltere, AB’nin Rusya’yla ortak uygulayacağı ExoMars-2020 uzay misyonu kapsamında gerekli faaliyetlerin yapılması için Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifleteceğini duyurdu.

İngiltere ancak hangi "gerekli faaliyetler" için hangi yaptırımları hafifleteceğini duyurmadı.

ExoMars-2020, Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya'nın Roscosmos federal uzay ajansı tarafından yürütülen Mars'a ortak bir misyon. Misyon, bir Avrupa Mars gezerinin fırlatılmasını ve Rusya'da bir iniş modülünün geliştirilmesini kapsıyor.

Misyonun 25 Temmuz 2020'de başlatılması ve Mart 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.
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