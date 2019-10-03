İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra TRT binası da boşaltıldı

İstanbul’da depremin ardından boşaltılan kamu binalarına TRT’nin Ulus’taki binası da eklendi.



İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından tahliye edilen kamu binalarına TRT’nin Ulus’taki binası da eklendi.





Tarafsız Haber Ajansı'ndan Dilhun Gençdal'ın haberine göre, TRT’nin Ulus’taki binasının boşaltıldığı, geçici olarak aynı kampüste yapımı devam eden ek binalara yerleşildiği öğrenildi.





Eski binalarda tadilat yapılması için aslında bir taşınma işleminin gündemde olduğu belirtildi. Ancak, deprem taşınmayı hızlandırdı. Çünkü binanın deprem güvenliği olmadığı öğrenildi.





Eski yapıların tadilatının bina boşaltılmadan kat kat yapılması planlanıyordu. Fakat, deprem sonrası üst katlardaki sütunlara güvenilmediği için tadilat durduruldu ve binanın boşaltılmasına karar verildi. TRT personeli, yapımı devam eden yeni binalara iki gün içinde taşındı.