Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra TRT binası da boşaltıldı /03 Ekim 2019 21:56

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra TRT binası da boşaltıldı

İstanbul'da büyük korkuya neden olan ve Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra birçok bina risk nedeniyle boşaltıldı. Boşaltılan bu binalardan birisi de Ulus'ta yer alan TRT binası oldu.

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İstanbul’da depremin ardından boşaltılan kamu binalarına TRT’nin Ulus’taki binası da eklendi.

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından tahliye edilen kamu binalarına TRT’nin Ulus’taki binası da eklendi. 

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Dilhun Gençdal'ın haberine göre, TRT’nin Ulus’taki binasının boşaltıldığı, geçici olarak aynı kampüste yapımı devam eden ek binalara yerleşildiği öğrenildi.

Eski binalarda tadilat yapılması için aslında bir taşınma işleminin gündemde olduğu belirtildi. Ancak, deprem taşınmayı hızlandırdı. Çünkü binanın deprem güvenliği olmadığı öğrenildi.

Eski yapıların tadilatının bina boşaltılmadan kat kat yapılması planlanıyordu. Fakat, deprem sonrası üst katlardaki sütunlara güvenilmediği için tadilat durduruldu ve binanın boşaltılmasına karar verildi. TRT personeli, yapımı devam eden yeni binalara iki gün içinde taşındı.
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