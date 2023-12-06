Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den yaptırım kararı: Listede Türkler de var /06 Aralık 2023 15:28

İngiltere'den yaptırım kararı: Listede Türkler de var

İngiltere, Rusya'nın askeri tedarik zincirinde yer alan Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki 46 kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

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İngiltere, Rusya'ya askeri ekipman ve yedek parça tedarik etmekle suçladığı Türkiye ve Çin'in de aralarında olduğu çeşitli ülkelerdeki 46 kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'de yerleşik Smart Trading Limited şirketinin yaptırım kapsamındaki Batı menşeli ürünlerin Rusya'ya tedarikini sağladığı belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Sırbistan, Özbekistan, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan bazı kişi ve kuruluşların da yaptırıma tabi tutuldukları ifade edildi.
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