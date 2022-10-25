İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak 193 kişinin oyuyla seçildi

Evrensel'de yer alan ve Arif Bektaş imzası taşıyan yazıda İngiltere'nin yeni başbakanı olan Rushi Sunak'ın sadece 193 kişinin oyuyla parti lideri olduğunu ve bunun da başbakan olmasına yettiğini ifade etti. İngiltere'nin yeni başbakanı olan Rushi Sunak'ın sadece 193 kişinin oyuyla parti lideri olduğunu ve bunun da başbakan olmasına yettiğini ifade etti.





Sunak'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin erken seçime gitmek istemediğini ifade eden Bektaş, erken seçim olmaması durumunda Sunak'ın 2024'e kadar görevinin başında kalmasının beklendiğini de ekledi.





İşte o yazının ilgili bölümü:







Rushi Sunak, Birleşik Krallık’ta 193 kişinin oyuyla Başbakan oldu. Muhazakar Parti, üyelerine bile sormadan, milletvekilleri arasında yapılan oylama ile yeni liderlerini ve dolayısıyla başbakanı belirledi. Parti, kaybedeceği kesin olan erken seçimlere gitmemek için elinden geleni yaptı. Sunak’ın rakibi olan Penny Mordaunt sadece 26 milletvekilinden destek aldı. Mordaunt 100 milletvekiline ulaşamadığı için Sunak doğrudan parti lideri ve başbakan oldu.

Halkın söz söyleme fırsatı bulamadığı bir ortamda, Muhafazakar Partili milletvekilleri arasında yapılan pazarlıklarla başbakan koltuğuna oturan Sunak, hem son 200 yılın en genç, hem de İngiliz olmayan ilk başbakanı olarak Birleşik Krallık’ın tarihine geçti.





44 gün başbakanlık yapan ve geçtiğimiz hafta istifa eden Liz Truss, 81 bin Muhafazakar Parti üyesinin oyuyla seçilmişti.



Sunak, bugün Kral 3. Charles’a gidip “destur” isterek Başbakanlık Konutu’na yerleşme izni alacak ve erken bir seçim olmaması durumunda Haziran 2024’e kadar Birleşik Krallık’ın başbakanı olarak görev yapacak.