İngiltere'ye göçmen akını: Yeni bir rekor kırıldı

İçişleri Bakanlığı, çarşamba günü en az 482 kişinin, çoğu tehlikeli derecede kalabalık şişme botlarla dünyanın en yoğun nakliye şeritlerinden biri olan Manş denizini geçtiğini doğruladı. Göçmenlerin uygun yaz havasından yararlandığı biliniyor.



İngiltere yıllık göçmen geçişlerinin 10 bini aştığını söylerken bu rakam 2020'nin tamamında 8 bin 500 kişiydi. Üstelik çarşamba günü geçen 482 kaçak göçmeden ayrı olarak aynı gün 246 kişi de Fransa tarafında yakalanarak engellendi.



Londra durumdan insan kaçakçısı çeteleri sorumlu tutuyor ve durumu "kabul edilemez" ve "tehlikeli" olarak nitelendiriyor.



Giderek artan kaçak göçmen sayısı, Brexit ile sınırların kontrolünü geri alma vaadi veren ve bunu birlikten ayrılma kampanyasında kilit bir konu olarak işleyen Boris Johnson hükümeti için giderek daha fazla utanç verici hale geliyor.



İngiltere Fransa'ya ödeme yapmayı kabul etmişti



Geçen ay, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin, Fransız sahillerinde devriye gezen polis sayısını iki katından fazla artırmayı planladıklarını açıklamışlar ve İngiltere de bunun için Fransa'ya altyapı renovasyonu ve masraflar için ödeme yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Bu çerçevede 2021-2022 dönemi için Fransa'ya 62,7 milyon euro ödeme yapılacak.



Şimdi İngiliz hükümeti insan kaçakçıları ve kaçak göçmenler için daha katı hapis cezaları uygulamak ve sığınma kurallarını elden geçirmek için yeni yasa teklifi üzerinde çalışıyorlar.



Ülkedeki insan hakları grupları ise bu girişimleri sert şekilde eleştiriyor.