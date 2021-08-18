"İniş takımları arasından insan vücudu parçaları çıkıyor"

Askeri yetkililer pazartesi günü meydana gelen olay sırasında kaç kişinin hayatını kaybettiğini açıklamadı fakat sivil kayıplarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek için çabalayan çok sayıda kişinin havaalanındaki uçakların motor ve kanatlarına tırmandığı, havalanan bir Amerikan kargo uçağından da insanların düştüğü görülmüştü.





Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan basın bilgilendirmesi sırasında can kayıpları olduğunu onayladı.





Havaalanında pazar ve pazartesi günü yaşanan panik sırasında Amerikan pilot ve askerlerin anlık kararlar vermek zorunda kaldığını belirten yetkililer, pazar gecesi bir başka uçağın 640 kişiyle planlananın iki katı yolcu aldığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından tahliyesine onay verilen yolcuların güvenli bir şekilde taşındığı belirtildi.

640 kişi aynı anda uçağa bindi







Yetkililerin aktardığına göre pazartesi sabahı Amerikan askerleri için ekipman ve kaynak taşıyan uçağın rampasını indirmesi ile birlikte yüzlerce belki de binlerce Afgan uçağa hücum etti.





Bunu gören ekip güvenlik endişesiyle indirmeyi tamamlamadan rampayı kaldırdı. O sırada çok sayıda Afgan uçağın kanatlarına ve mürettebatın bilgisi dışında iniş takımı yuvasına tırmandı.





İlk başta uçak pistte yavaşça tur atarken askeri personel de araçlarla etraftaki insanları uzaklaştırdı. İki Apaçi helikopteri de alçak uçuş yaparak önlem almaya çalıştı.







Daha sonra kargo uçağı havalandı. Fakat dakikalar sonra pilotlar iniş takımlarının tamamen kapanmadığını fark etti.





Olası arızaları denetlemek için yapılan küçük gözetleme deliğinden baktıklarında ekibin iniş takımları arasında ezilen vücut parçaları gördü. Dışarıdan çekilen videolarda bazılarının da uçaktan düştüğü görüntülenmişti.





Dört saatlik uçuşun ardından uçak Katar'a iniş yaptı. Trajediye şahitlik eden mürettebata psikolojik destek verilirken Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek olayların nasıl geliştiğinin tam olarak anlaşılması için derinlemesine bir soruşturma açıldığını duyurdu.