Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat maliyetleri yüzde 42 arttı /10 Aralık 2021 12:02

İnşaat maliyetleri yüzde 42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 41,93 arttığını açıkladı.

SHABER3.COM

Konut satışlarındaki daralma sürerken, maliyetler de yükselmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde aylık yüzde 4,75, yıllık yüzde 41,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 6,15 ve işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 50,47 ve işçilik endeksi yüzde 22,62 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98, işçilik endeksi yüzde 22,64 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 6,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,69, işçilik endeksi yüzde 1,34 arttı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,78, işçilik endeksi yüzde 22,52 artış gösterdi.
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