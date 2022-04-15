Samanyolu Haber /Dünya / İnsanlık suçu işleyen hapishane müdürüne 12 yıl hapis /15 Nisan 2022 09:51

İnsanlık suçu işleyen hapishane müdürüne 12 yıl hapis

Hollanda'da bir mahkeme eski bir Afgan hapishane müdürünü, Afganistan'da 1980'lerde işlediği savaş suçlarından dolayı "evrensel yargı ilkesine" dayanarak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Mahkeme, 76 yaşındaki Abdul Rezzak Rafief adlı kişinin "tutuklulara acımasızca, gururlarını aşağılayıcı şekilde davrandığına ve özgürlüklerini bilerek ve isteyerek engellediğine" hükmederek "Uluslararası İnsan Hakları Hukuku'nu ihlal eden savaş suçları işlediğini" açıkladı.

Rafief, o dönem komünist rejim kontrolündeki Afganistan'da 1983 ile 1990 arasında ülkenin en büyük hapishanesi olan Puli Çarhi cezaevi yöneticiliğinde bulundu.

Sovyet Rusya'nın desteğini arkasına alıp hükümete karşı mücadele eden Afgan mücahitler ise hapishanede tutukluların çoğunluğunu oluşturuyordu.

"Adımı bile hatırlayamayacak kadar yaşlıyım"

Rafief, 2001'de Hollanda'ya göç etmiş ardından da Hollanda vatandaşlığına geçmişti. 2019'da yakalandığında ise cezaevi müdürlüğü görevi yaptığını inkar etmiş, "adını bile hatırlayamayacak kadar yaşlı" olduğunu belirtmişti.


Afganistan'ın en büyük hapishanesi olan Puli Çarki'nin inşaatı 70'lerde başlamış, insanlık dışı yaşam şartları nedeniyle insan hakları kuruluşları tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.

Geçen ağustosta Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte hapishanenin kapıları açıldı.

Abdul Rezzak Rafief, istisnai ağırlıkta suçlarla itham edilen kişilerin başka bir ülkede işlenmiş olsa dahi yargılanmasını mümkün kılan "evrensel yargı" ilkesi adına yargılandı.
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