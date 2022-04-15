İnsanlık suçu işleyen hapishane müdürüne 12 yıl hapis

"Adımı bile hatırlayamayacak kadar yaşlıyım"





Mahkeme, 76 yaşındaki Abdul Rezzak Rafief adlı kişinin "tutuklulara acımasızca, gururlarını aşağılayıcı şekilde davrandığına ve özgürlüklerini bilerek ve isteyerek engellediğine" hükmederek "Uluslararası İnsan Hakları Hukuku'nu ihlal eden savaş suçları işlediğini" açıkladı.Rafief, o dönem komünist rejim kontrolündeki Afganistan'da 1983 ile 1990 arasında ülkenin en büyük hapishanesi olan Puli Çarhi cezaevi yöneticiliğinde bulundu.Sovyet Rusya'nın desteğini arkasına alıp hükümete karşı mücadele eden Afgan mücahitler ise hapishanede tutukluların çoğunluğunu oluşturuyordu.Rafief, 2001'de Hollanda'ya göç etmiş ardından da Hollanda vatandaşlığına geçmişti. 2019'da yakalandığında ise cezaevi müdürlüğü görevi yaptığını inkar etmiş, "adını bile hatırlayamayacak kadar yaşlı" olduğunu belirtmişti.Afganistan'ın en büyük hapishanesi olan Puli Çarki'nin inşaatı 70'lerde başlamış, insanlık dışı yaşam şartları nedeniyle insan hakları kuruluşları tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.Geçen ağustosta Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte hapishanenin kapıları açıldı.Abdul Rezzak Rafief, istisnai ağırlıkta suçlarla itham edilen kişilerin başka bir ülkede işlenmiş olsa dahi yargılanmasını mümkün kılan "evrensel yargı" ilkesi adına yargılandı.