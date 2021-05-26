Instagram’a beklenen özellik geldi

Instagram'ın önemli ismi Adam Mosseri, amaçlarının insanlara uygulamadaki deneyimleri üzerinde kontrol sağlamak olduğunu söyledi.Platformun benzer sayıları gizlemeye yönelik testlerinin, kullanıcıları psikolojik olarak rahatlatacağını söyleyen Mosseri, ayrıca bu uygulama ile kutuplaşmayı da önleyebileceklerini düşündüklerini ifade etti.





Instagram'da kalp şeklinde olan ve Facebook'ta başparmakla gösterilen "Beğeniler", hem kullanıcılar için kişisel olarak hem de sosyal medya yaratıcıları ve işletmeler tarafından gönderilerin popülerliğini ölçmek için kullanılıyor.