Samanyolu Haber /Dünya / Elon Mask'a Norveç'ten mahkeme darbesi /26 Mayıs 2021 19:30

Elon Mask'a Norveç'ten mahkeme darbesi

Norveç'te bir mahkeme düşük batarya kapasitesi ve şarj hızı nedeniyle Tesla'ya açılan bir davada, davacıyı haklı buldu ve Tesla'yı, bir Model S otomobil satın almış olan herkese 16 bin dolar ceza ödemeye mahkûm etti.

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Her ilgili Model S sahibine bu ceza ödenecekse, Tesla'nın kaybı milyonlarca doları bulabilir.Norveç'li kullanıcılar, 2019'daki yazılım güncellemesinden sonra Tesla araçlarının menzilinin 48 kilometre düştüğünü söylüyor. Hızlı şarj ünitelerinde şarj etme hızının da düştüğünü söylüyorlar. Problem 2013 - 2015 arası üretilen modellerde yaşanıyor.

Chip'te yer alan habere göre, Tesla bu güncellemenin pili korumak ve pilin dayanma süresini uzatmak için yapıldığını öne sürüyor ve Tesla kullanıcılarının çok az bir kısmını etkilediğini belirtiyor.

Bu sorundan etkilenen kullanıcılar arasında batarya kapasitesindeki düşüşün yüzde 11'i bulduğunu söyleyenler de bulunuyor. Benzer şekilde Danimarka ve ABD'de de davalar açılıyor.

Tesla mahkeme günü mahkemeye çıkmadığı için davayı kaybettiği söylüyor. Firma eğer temyize başvurmazsa, 30 kullanıcının her birine 16 bin dolar ödeyecek. Norveç'te elektrikli araç sahipliği üst düzeyde olduğu için, bu davanın yeni davaların da önünü açabileceği düşünülüyor.



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