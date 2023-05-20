Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram, Twitter'a rakip çıkarıyor /20 Mayıs 2023 09:09

Instagram, Twitter'a rakip çıkarıyor

Instagram'ın sahibi Meta şirketi, Twitter'la rekabet edecek metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planlıyor. Konuya vakıf kişilere göre, şirket şu anda projeyi ünlüler ve influencer'larla test ediyor. Bu kişilerden biri, uygulamanın aylardır bazı içerik oluşturucuların kullanımına açıldığını duyurdu.

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Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığı ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceği bildirildi.

Amerikan medyasına göre şirket, uygulamayı influencer'lar ve bazı içerik üreticileriyle test aşamasında.

Bu kişilerden birinin aktardığına göre, uygulama aylardır gizlice belirli içerik oluşturucuların kullanımına açılmış durumdaydı.

Yeni uygulama, ağırlıklı olarak Instagram'ın altyapısını kullanacak.

Instagram ile entegre olacak ancak merkeziyetsiz platfom, Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu hale getirilecek.

Böylece, diğer uygulamalardaki kişiler, kullanıcıların profilini ve içeriğini arayabilecek, takip edebilecek ve etkileşimde bulunabilecek.

Kaliforniya Üniversitesi'nde sosyal pazarlama dersleri veren öğretim üyesi Lia Haberman'ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre, uygulama Instagram'dan ayrı olacak ancak kullanıcıların hesaplarını birbirine bağlamasına olanak tanıyacak.

Haberman, Twitter hesabından yaptığı görsel paylaşımda, "Aldığım (biraz bulanık) bir örneğe göre, Meta'nın yeni uygulaması Twitter'a çok benziyor. Peki bu, son zamanlarda akışta gördüğümüz tüm Twitter ekran görüntülerinin yerini alabilir mi? Belki... Kitlelerin nasıl tepki vereceğini tahmin etmek imkansız ama bu bir alternatif olabilir." ifadelerini kullandı.

"Uygulama, takipçilerinizi ve önerilen içerikleri sergileyen merkezi bir akışa sahip olacak." diyen Lia Haberman, bilgiselin devamında, "Metin güncellemelerini 500 karaktere kadar gönderebilirsiniz (bu bir Instagram başlığından, uzun bir tweetten veya LinkedIn gönderisinden daha az, bu yüzden kısa ve öz olun!) Ayrıca videolar ve resimler de." yorumunda bulundu.

Twitter'ın iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından şirket köklü değişiklikler geçirmiş, bazı yenilikleri, kullanıcıların tepkisine neden olmuştu.

Keza Musk'ın onaylı mavi rozeti, ücretli hale getirmesi, çoğu kullanıcının eleştirisine neden olmuştu.

Bu durum bazı kullanıcıların alternatif arayışına girmesinin önünü açarken piyasada da bir boşluk yarattı.
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