Samanyolu Haber /Gündem / İnternetten sipariş edilen vitamin ve gıda takviyeleri sahte çıktı /22 Eylül 2020 14:26

İnternetten sipariş edilen vitamin ve gıda takviyeleri sahte çıktı

Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: İnternetten sipariş ettiğimiz vitamin ve gıda takviyeleri sahte çıktı

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Vitamin ve gıda takviyelerine bu yıl geçen yıllara oranla büyük artış olduğunu belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, test etmek için farklı internet sitelerinden sipariş verdiklerini ancak hepsinin sahte çıktığını söyledi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Sarıalioğlu, vitamin ve gıda takviyelerine artan talep nedeniyle firmaların ürün yetiştiremediğini söyledi. 

Sarıalioğlu, bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek  “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl geçen yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Öyle ki firmalar ürün yetiştiremiyor. Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Hemen firmaları arıyoruz. ‘Hani yoktu elinizde bu takviyeler, internette satıyorsunuz’ diyoruz ‘O satılanlar bizim ürünümüz değil’ diyorlar. Test etmek için farklı internet sitelerinden ürün sipariş ettik. Gelen ürünlerin hepsi sahte çıktı. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulundu.

'Bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz'
Eczacının ‘Piyasada yok’ dediği bir ürünü ‘İnternette var’ demenin büyük hata olduğunu anlatan Sarıalioğlu “Bedeli sağlığınız olabilir. Çünkü bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz. Varsa o ürün yüzde 99 sahtedir. Bandrol ve son kullanma tarihinin gerçek olup olmadığını ayırt edemezsiniz. Sağlık Bakanlığı birçok internet sitesine erişimi engelledi ancak sahtekârlar başka isim ile yeniden ortaya çıkıveriyor. Burada görev vatandaşa düşüyor. Doktor ya da eczacıya danışmadan vitamin ve gıda takviyesi almayın. Özellikle de kronik hastalığı olanlar. Yan etkileri zararınıza olabilir” dedi.
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