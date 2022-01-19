Samanyolu Haber /Dünya / Interpol Başkanı General Al-Raisi hakkında bir işkence şikayeti daha /19 Ocak 2022 18:37

Interpol Başkanı General Al-Raisi hakkında bir işkence şikayeti daha

18 Ocak Salı günü, Paris’te bulunan Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı’nın (PNAT) insanlığa karşı suçlar birimine, General Ahmed Naser Al-Raisi hakkında “işkence” ve “barbarlık eylemleri” nedeniyle yeni bir şikayette bulunuldu. Daha önce de işkenceyle suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisinin 25 Kasım 2021’de Interpol Başkanı olarak seçilmesi tartışmaları beraberinde getirmişti.

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Le Monde gazetesinden Christophe Ayad’in aktardığına göre, 2021’de yapılan önceki iki şikayet, özellikle o sırada Al-Raisi’nin Fransa’da bulunmaması veya ikamet etmemesi nedeniyle, yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle savcılık tarafından reddedilmişti. Ancak bu gerekçe artık geçerli değil. Çünkü, Al-Raisi Lyon’da bulunan Interpol merkezindeki görevine başladığı için Fransa’da bulunuyor.

Şikayet, 2017’den beri tutuklu olan Emirlikli şair, mühendis ve insan hakları savunucusu Ahmed Mansur’u savunan STK Körfez İnsan Hakları Merkezi (GCHR) tarafından yapıldı. Mansur “devlet güvenliğini baltalamaktan” on yıl hapis cezasına çarptırıldı ve aylarca 4 m²’lik bir hücrede telefon, ziyaret ve ilaç hakları olmaksızın tutuldu.

Bu süreçte Al-Raisi ise İçişleri Bakanlığı genel müfettişliği görevindeydi ve Mansur’un maruz bırakıldığı tutukluluk koşullarının oluşmasında doğrudan bir rol oynadı.

General Al-Raisi’nin dokunulmazlıktan faydalanması zor gibi gözüküyor. İlk olarak, kendisi diplomatik dokunulmazlıktan yararlanamaz, çünkü yürüttüğü görev yabancı bir devleti Fransa’da temsil etmek değil. İkinci olarak ise seçildiğinden beri Birleşmiş Milletler görevlisi olarak da kabul edilmiyor.

GCHR adına Avukat William Bourdon tarafından yazılan şikayet, Interpol ve Fransa arasındaki ilişkileri düzenleyen 2008 sözleşmesine rağmen, Al-Raisi’nin herhangi bir “işlevsel dokunulmazlığı” talebini peşinen reddediyor. Avukat, Al-Raisi’ye isnat edilen suçun – Mansur’un tutukluluk koşullarının – halen devam ettiğine, Interpol’deki görevi sırasında işlenmediğine ve işkencenin aralarında olduğu büyük uluslararası suçlara karşı dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Avukat Bourdon, “savcının soruşturma açma ve Al-Raisi’yi tutuklama veya çağırma yükümlülüğü var. Teknik olarak, yargılanmasının önünde hiçbir şey durmuyor” dedi. Ancak Lyon’a gelirken ne ile karşılaşabileceğini bilen Al-Raisi’nin iyi hukukçulara sahip olması ve Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ortaklığı kullanması oldukça muhtemel.

BAE ve Fransa askeri ve siyasi müttefik olarak son zamanlarda önemli anlaşmalara imza atıyor. Geçtiğimiz aralık ayında BAE Fransa’dan 18 milyar dolarlık savaş uçağı ve askeri malzeme siparişi vermişti. BAE’de bir de Fransız askeri üssü bulunuyor.

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