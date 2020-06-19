Interpol'ün aradığı IŞİD'e mensup oldukları iddia edilen kadınlar Kilis'te yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.







MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonla 2 kadını gözaltına aldı.





Kimlik kontrolleri yapılan kadınların Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları S.K. ile R.E. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.