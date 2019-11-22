İntihar girişimi iddiası: Etkilenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bir apartmanda bir gencin intihar girişiminde kullandığı öne sürülen kimyasal maddeden zehirlendiği şüphesiyle 18 kişi hastaneye kaldırıldı.







Erzurum’un Aziziye ilçesinde 20 yaşındaki İbrahim A.’nın ailesiyle yaşadığı evde odasında henüz belirlenemeyen bir kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Odasında baygın halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.





Bu sırada 6 katlı apartman da boşaltılarak güvenlik kordonuna alınırken, 3’ü sağlık çalışanı 17 kişi de zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.





Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Menşei henüz belirlenemeyen bir maddeden dolayı zehirlenen 3’ü sağlık çalışanı 17 kişi hastaneye kaldırıldı. İntihar eden İ.A. ve diğer kişiler, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Yaralıların hastanedeki müdahaleleri devam etmektedir” denildi.





İbrahim A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.