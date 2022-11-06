Samanyolu Haber /Gündem / İntihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı ağır yaralandı /06 Kasım 2022 20:50

İntihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı ağır yaralandı

Yalova’nın Armutlu ilçesi kaymakamı Alparslan Kılıç, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kılıç, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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Yalova’nın Armutlu ilçesi kaymakamı Alparslan Kılıç, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kılıç, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İKİ AY ÖNCE İLÇEYE ATANDI
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

TEDAVİSİ YOĞUM BAKIMDA SÜRÜYOR
Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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