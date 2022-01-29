Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu /29 Ocak 2022 19:36

iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile getireceği yeni özellikler duyuruldu.

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Apple kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15.3 güncellemesinin ardından, 15.4 güncellemesini beklemeye başladı.
Yeni emojiler geliyor

 MacRumors'ın aktardığı habere göre, 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.

Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için kullanıma açılırken, tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna 15.4 güncellemesiyle birlikte gelecek.
Face ID, maske varken çalışacak

Kovid-19 süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de Face ID. Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.

iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.

'Evrensel Kontrol' özelliği
Universal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.
iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.
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