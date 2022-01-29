Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'tan 'saray'lı mesaj /29 Ocak 2022 21:35

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'tan 'saray'lı mesaj

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır" mesajı paylaşıldı.

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'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Saray'a gönderme yapıldı.

Paylaşımda, "Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır"denildi. 

İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade veren Kabaş, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" demişti.

Kabaş, katıldığı bir televizyon yayınında, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kabaş, “Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum. Öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız” tepkisini göstermişti.
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