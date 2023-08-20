Samanyolu Haber /Gündem / İpsala Sınır Kapısı kapandı /20 Ağustos 2023 19:48

İpsala Sınır Kapısı kapandı

Yunanistan'ın Melia bölgesinde süren orman yangını sebebiyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu.

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan’da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

DİĞER SINIR KAPILARINA YÖNLENDİRİLECEKLER

İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, “Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
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