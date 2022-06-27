Irak, İran, Suudi Arabistan arasından ılık rüzagrlar esiyor





İranlı ziyaretçiler için sınır geçişlerinde kolaylık





Suudi Arabistan’a dün yaptığı ziyaretin ardından bugün Tahran’a gelen Kazımi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.Reisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kazımi, “Bölgeye istikrar ve huzur getirmek için birlikte çalışma konusunda hemfikiriz.” dedi.Reuters, Kazımi’nin Riyad’ın ardından Tahran’ı ziyaretini 2016 yılından bu yana ilişkileri bozulan ve Suriye ile Yemen’de farklı grupları destekleyen İran ile Suudi Arabistan’ı barıştırma çabasının bir adımı olarak yorumladı.İranlı üst düzey bir yetkili, toplantı öncesinde Reuters’e yaptığı açıklamada Tahran ve Riyad arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasının Kazımi ve Reisi arasında ele alınacağını teyit etti.Bağdat, Nisan 2021'den bu yana İran ile Suudi Arabistanlı yetkililerin doğrudan görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.Bağdat’ta nisan ayında düzenlenen 5. tur görüşmeleri Tahran’ın talebi doğrultusunda askıya alınmıştı.Basın toplantısında Kazımi ve beraberindeki heyetin İran ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirten Reisi, "Irak ile ilişkilerimiz sıradan ve geleneksel değil derin ve köklüdür. İlişkilerimizi daha da geliştirme arzusundayız." dedi.Reisi, görüşmenin kapsamına ilişkin "Şelemçe ile Basra arasındaki demir yolu bağlantısı görüşüldü ve iki ülke arasındaki finansal ilişkilerin kolaylaştırılması için yeni adımlar atıldı." diye konuştu.Komşu ülkeler arasında en fazla Irak’la yakın ilişkiye sahip olduklarını vurgulayan Reisi, görüşmede ekonomik ilişkilerin de artırılması kararı alındığını ifade etti.Reisi, bölgesel meselelere dair, "Bölgedeki yetkililerin diyaloğunun bölgesel sorunları çözebileceğine, yabancıların varlığının ise sorunların çözülmesine yardımcı olduğu kadar sorunlar da yarattığına inanıyoruz." dedi.İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak hükümetinin Erbain ziyaretlerini kolaylaştırmasından da övgüyle söz etti.Yemen'deki savaşa da değinen Reisi, "Bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğine ve ateşkesin Yemen sorununun çözümüne yönelik bir adım olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Irak Başbakanı Kazımi de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.Kazımi, Erbain törenlerine ilişkin ise şunları söyledi: “Erbain törenlerine katılmak üzere gelen İranlı ziyaretçilere gerekli kolaylıkları sağlayacak bir çalışmamız var. Belirli sayıda İranlı ziyaretçi sınır kapılarında vize alabilecek. Şimdiye kadar ziyaretçiler havaalanında vize alıyorlardı ama biz sınır kapılarında da vizeyi kabul ettik.”Kazımi, Yemen'de barış görüşmelerini ve savaşın sona ermesini desteklediklerini sözlerine ekledi.Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Tahran’a gelmeden önce dün Riyad’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmüştü.